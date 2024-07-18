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        Haberler Spor Futbol Marsilya, Mason Greenwood'u transfer etti! - Futbol Haberleri

        Marsilya, Mason Greenwood'u transfer etti!

        Marsilya, Manchester United'dan Mason Greenwood'u kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 22:57 Güncelleme: 18.07.2024 - 22:57
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        Mason Greenwood, Marsilya'da!
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        Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'dan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mason Greenwood'u transfer etti.

        İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Mason Greenwood, Manchester United'dan ayrıldı ve kalıcı transferle Fransız kulübü Olimpik Marsilya'ya katıldı." denildi.

        Geçen sezonu İspanya'nın Getafe takımında kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu, Manchester United formasıyla 129 maça çıktı ve 35 gol attı.

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