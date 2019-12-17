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Mars Logistics, 30’uncu yılında yönünü İspanya’ya çevirdi. İspanya’da şirket kuran Mars, İspanya ve Türkiye dışı ülkeler arasında yeni hatlar açmayı hedefliyor. Mars Logistics, 2019’u 1,8 milyar TL ciro ile kapatmayı öngörüyor. Mars, İspanya’daki şirketi ile de yılda 10 milyon euro ciro hedefliyor.

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, konuyla ilgili olarak “Taşımacılık ve lojistik hizmetleri, üretim süreçlerinin farklı coğrafyalara dağılmasıyla her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Üretimin yanı sıra pazarların çok çeşitlenmesi ve büyümesi ile birlikte global ticaret trafiğinde her geçen gün daha fazla kilit rol üstleniyor. Buradan hareketle, Mars Logistics olarak 30 yıldır genç filomuz ve güçlü ekibimizle birlikte müşterilerimize hizmet veriyoruz. Aralık itibariyle faaliyete geçen İspanya’daki şirketimiz, hedeflerimiz doğrultusunda yaptığımız ve çok önem verdiğimiz bir yatırım olma özelliği taşıyor. Bu gelişme ile Mars Logistics tecrübesini uluslararası boyutta önemli bir konuma getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İspanya’daki yeni şirketimiz sayesinde, müşterilerimize daha hızlı ve güvenilir taşıma garantisi sunmaya ve Türkiye dışı yeni hatlar oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.