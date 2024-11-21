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        Haberler Spor Diğer Atletizm Marmaris Ultra'da adımlar sürdürülebilir gelecek için atıldı - Diğer Haberleri

        Marmaris Ultra'da adımlar sürdürülebilir gelecek için atıldı

        Marmaris Ultra, 18 ülkeden bin sporcuyu ağırlarken adımlar ise sürdürülebilir gelecek için atıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:25 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:25
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        Adımlar sürdürülebilir gelecek için atıldı
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        Marmaris, 76K, 48K, 30K, 16K ve 5K'lık parkurlarda gerçekleşen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra'ya ev sahipliği yaptı. Yarış, ilk yılında Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden bin sporcuyu bir araya getirdi. Sürdürülebilir gelecek için adımların atıldığı Marmaris Ultra'da karbon ayak izini azaltmak için de önlemler alındı. Etkinlik alanına yerleştirilen geri dönüşüm kutularıyla da atıkların ayrıştırılmasına destek olundu.

        Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, "Marmaris'te daha önce yapılmamış bir organizasyonu geride bıraktık. Yoğun yağışa rağmen bir olumsuzluk yaşamadan yarışı tamamladık. Katılımcılardan aldığımız geri dönüşler de ne kadar güzel bir işi hayata geçirdiğimizin en güzel örneği. İlk yılında 18 ülkeden bin sporcuyu ağırlamamız da standartların üzerinde oldu. Bunun yanı sıra daha yaşanabilir dünya için bir araya gelerek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdik. Karbon salınımı, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik farkındalığı konularında önemli işler yaptık" dedi.

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