Marmaris'te ormanı yakan cani ne kadar ceza alacak?

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 gün süren ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden şüpheli S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Caninin tutuklanmasının ardından da ne kadar ceza alacağı gündeme geldi.

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Avukat Dr.Rezan Epözdemir, kasten orman yangını çıkaran faillerin 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile yargılandıklarına dikkat çekti. Epözdemir şunları kaydetti:

'KASTEN YAKMA SUÇUNDA ALT SINIR 10 YIL'

"Bu suç Orman Kanunu 110'uncu maddesinde net bir şekilde ifade edilmiştir. Devletin güvenliğine karşı faaliyet göstermek amacıyla kullanılan bir örgütün faaliyetleri doğrultusunda orman yangını çıkarılırsa cezası müebbet hapistir. Yani devletin güvenliği aleyhine kurulmuş bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde devlet ormanları yakılırsa müebbet hapis söz konusu olur. Bu ceza örgüt faaliyeti kapsamında işlenmiş olduğunda bu yönüyle caydırıcı, fakat taksirle ve kasten orman yakmanın suçları bakımından kanaatimce verilen cezalar caydırıcı değil.

Ceza İnfaz Hukuku'nun temel evrensel prensibi olan ıslah ve caydırıcılık unsurunu taşımıyor. Şimdi bir fail yakalanmış, diyelim ki bu fail kasten bu ormanı yakmış. Bu yargılama sonunda sabit oldu. Alacağı ceza alt sınırı 10 yıl. 10 yıl ceza aldığında 1/2'si şartla salıverme ile 5 yıla düşecek. 1 yıl da denetimli serbestlikle birlikte ceza 4 yıla düşecek. Bu yönüyle baktığınız zaman hukuken, fiilen kanaatimce kabul edilebilir değil. Orman suçları bakımından yani cezaların çok daha caydırıcı, ıslah ve rehabilite edici hale gelmesi lazım. Aksi halde çok kadük cezalarla bu tür kamu vicdanını rahatsız eden elim olayları çözemeyiz.

'GENEL VE ÖZEL AF UYGULANAMAZ'

Öte yandan orman yangını nedeniyle ölüm veya yaralama söz konusu olmuşsa, kasten öldürme, kasten yaralama ya da taksirle öldürme ve taksirle yaralamaya ilişkin de soruşturma ve yargılama yapılır. Bunların da cezası ek olarak hükmolunur. Buradaki bir diğer problem de şudur. Anayasa'nın 169'uncu maddesinde şu husus açıkça vurgulanmıştır.

Ormanları yakmak, yıkmak veya daraltmak suretiyle işlenen suçlar hakkında genel af ve özel af uygulanmaz. Yani ormanı yakmak suçu ile ilgili bir af çıkarılamaz ve özel af uygulaması yapılamaz. Fakat burada şartla salıverme ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanıyor. Yani Ceza ve Güvenlik Tedbirleri'nin İnfazı Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Dolayısıyla ormanı yakma suçları da şartla salıverme ve denetimli serbestlik kapsamında 1/2 ve 1 yıldan faydalanıyor. Belki bu suçlar bakımından şartla salıverme ve denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmaması Anayasa koyucunun iradesine paralel olarak uygulanmayacağının da hüküm altına alınması isabetli olabilir Orman Kanunu'nda."