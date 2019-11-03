03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’nin en önemli ve büyük projelerden olan Marmaray, sağladığı konfor, zaman ve tasarruf faydalarının yanında rakamsal anlamda da dikkat çekiyor. Avrupa ve Asya Kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlayan Marmaray, hizmete alındığı 2013 yılından itibaren milyarlarla telaffuz edilen ciroya ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ekim tarihli grup toplantısında yaptığı konuşmaya göre, Marmaray'ı 6 yılda yaklaşık 403 milyon kişi kullandı.
Açılışının yapıldığı 29 Ekim 2013'ten bugüne kadar yaklaşık 403 milyon yolcunun yararlandığı Marmaray'ın, yolcu başı kullanım ücreti ortalama 3,40 lira olarak hesaplandığında, devletin kasasına giren miktar yaklaşık 1 milyar 402 milyon TL'ye tekabül ediyor.
1,4 MİLYAR LİRA GELİR GETİRDİ
Hizmete alındığı ilk yıllarda, Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi durakları arasında kişi başı 1.95 lira tarife ücreti ile sefer yapan Marmaray, sonraki yıllarda sırasıyla 2,15 ve 2,30 liraya yükseldi. Marmaray, 8 Mart tarihinde Gebze-Halkalı banliyö hattının devreye alınarak uzatılmasıyla bir yolcu için bir uçtan diğer uca taşımacılık 5,70 lira oldu. Bir kişi için baz alınan yolculuk ücreti dünden bugüne kadar uygulanan ücret tariflerin ortalaması olan 3,40 lira olarak kabul edildiğinde, yapılan hesaplamalara göre Marmaray 6 yılda devletin kasasına yaklaşık 1 milyar 402 milyon gelir ekledi.
BİR UÇTAN DİĞER UCA YOLCULUK
76.6 kilometrelik Gebze-Halkalı banliyö hattıyla İstanbul’un bir ucuyla diğer bir ucu birbirine bağlanmış oldu. Banliyö hattının durakları ise; Mustafa Kemal’den başlayarak Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci'den oluşuyor. Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası'na geçen hat Üsküdar, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca’dan geçerek Gebze'de sona eriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!