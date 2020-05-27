Kazan Soda'da üretilen ağır soda külü, kara, demir ve denizyollarını kapsayan taşıma türlerinin kombine kullanımıyla daha hızlı ve çevre duyarlılığı bilinciyle ihraç ediliyor. Sektöründe lider konumda bulunan Kazan Soda’da üretilen soda külü, bugün trene yüklendi. Soda yüklü ilk tren, yarın Marmaray’dan geçiş yapacak.
Ankara'dan tren yolu ile çıkış yapan ve Marmaray geçişi ile Tekirdağ'a gelecek konteynerler, karayolu ile Asyaport Limanı'na aktarılacak. Ardından denizyolu ile Güney Afrika Durban Limanı'na sevk edilecek.
YENİ SOLUK
Ankara Kazan'dan konteynerlere yüklenen ağır soda külü, Türkiye'de bir ilk olarak “intermodal” taşıma ile Marmaray geçişi yaparak ihracata yeni soluk katacak. Kısa süre önce yurt içi taşıma ve ihracat blok tren uygulamaları ile Marmaray'dan ilk geçişler yapılmıştı. Kazan Soda'dan yapılacak bu ihracat, kara, demir ve denizyolları taşıma altyapılarının kombine kullanımı ve Marmaray geçişi ile ilk olma özelliği taşıyacak. Bu yönüyle kombine taşımacılık çözümlerinin etkin kullanımına da güzel bir örnek oluşturacak.
Alternatif taşıma metodlarının kullanımı doğa dostu çözüm olarak da dikkat çekiyor. Bu, rekabetçi uygulamalar ile maliyetlerin düşürülmesi, lojistik açıdan alternatif liman kullanımı ve hinterland gelişimi için de öncü olarak değerlendiriliyor.
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