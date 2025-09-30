Marmaray'daki kavgada karar çıktı

Marmaray'da çocuklarının yanında bir kişiye saldırarak burnunu kırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa, ilk duruşmada "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 gün hapis cezası verildi.

AA'da yer alan habere göre Anadolu 85. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Ekrem Dur, müşteki Deniz Eroğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapması için söz verilen sanık Ekrem Dur, olay tarihinde evine gitmek için Marmaray'a bindiğini ifade ederek, "Deniz bey Bostancı taraflarında Marmaray'a binerken, kapının kenarında Zehra isimli kız duruyordu. Takılmadan binmesine rağmen, 'Niye burada duruyorsun, sana takılıp düşeceğiz' deyince, kız yine de, 'Özür dilerim abi' dedi. Hemen arkasında durup yüksek tonla bağırmaya devam etti." dedi.

Dur, inmek için kapıya yaklaştığında kızın hüngür hüngür ağladığını gördüğünü belirterek, "Deniz bey de hemen yanındaydı. Ben sakin bir tonla 'Birader üzdün çocuğu, ağlattın. Hoş olmadı bu yaptığın.' dedim. O da bağırarak 'Hak etti bunu, az bile yaptım. Sana ne lan, sen ne karışıyorsun, istediğimi söylerim.' dedi. Ben de, 'Hepimiz kapı ağzında duruyoruz, Marmaray kalabalık bu suç değil ki.' deyince, 'Uzatma lan işine bak, kes sesini. İn aşağı seninle orada görüşelim.' dedi. Sonra içeride tehdit etmeye başladı." şeklinde savunma yaptı.

Kavga edeceklerini düşünerek müştekiye istemsiz bir şekilde vurduğunu belirten sanık, müştekiden özür dilediğini ve böyle bir olay yaşandığı için pişman olduğunu dile getirdi. Müşteki Deniz Eroğlu ise sanığın yumruk atıp kaçtığını ve burnunun kırıldığı için kanamaya başladığını anlatarak, atılan iftiraların kendisini yumruktan daha çok üzdüğünü söyledi. Kararını açıklayan hakim, sanık Ekrem Dur hakkında "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 gün hapis cezasına hükmetti. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı. Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu Haberi Görüntüle İDDİANAMEDEN Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mayıs'ta, Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan Deniz Eroğlu'na, yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada yumrukla saldırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, olay günü müşteki Eroğlu'nun yanında iki çocuğu ile Marmaray'a bindiği, aynı vagonda sanık Ekrem Dur ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen İ.A'nın yolcu olarak bulunduğu, müştekinin trene bindiği sırada biniş kapısında ayakta duran olayın tanığı Zehra A. ile arasında kapı önünde durması nedeniyle sözlü tartışmanın başladığı belirtilmişti. Zehra A'nın tartışma esnasında ağlaması üzerine sanık Ekrem Dur'un müştekiye "Bayan şahsa bağırdın, ağlıyor. Herkesin içerisinde bu şekilde bağırman doğru olmadı, usulünce uyarabilirdin." dediği kaydedilmişti. Akabinde İ.A'nın da sözlü tartışmaya dahil olduğu aktarılan iddianamede, sanığın müştekiyi kavga etmek için dışarıya çağırdığı, müştekinin ise yanında çocukları olması sebebiyle trenden inmediği, şüphelinin müştekiyi tren dışına çekiştirip, yüzüne doğru yumruk atarak, trenden indiği ve müştekinin şikayetçi olması üzerine soruşturmanın başlatıldığı anlatılmıştı. İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ekrem Dur'un trene biniş kapısında duran Zehra A'ya bağırması üzerine müştekiyle tartıştığını, müştekinin ona hakaret ettiğini, kendisinin de o anki gerginlikle müştekiye yumruk attığını söylediği belirtilmişti. İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda müşteki Deniz Eroğlu'nun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralandığı ifade edilmişti. Sanık Ekrem Dur hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Öte yandan Zehra A'nın da kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, yumruk yiyen babadan şikayetçi olması üzerine Deniz Eroğlu hakkında da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturma başlatılmıştı.