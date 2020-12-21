TCDD, daha önce de Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir hızlı tren seferlerini hafta sonları için yeni koronavirüs önlemleri sonrasında durdurmuştu.

TCDD kaynakları, sokağa çıkma yasakları nedeniyle hafta sonu yolcu sayısının ciddi biçimde düştüğünü belirterek, “Buna göre sefer sayısını ve aralığını yeniden düzenledik. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde gerek Marmaray’da gerekse de Başkentray’da tren sefer uygulaması böyle devam edecek” dedi.