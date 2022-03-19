AA

Türkiye'nin sanayi üretimiyle ticaretinin büyük kısmının gerçekleştirildiği Marmara Bölgesi'nde başlatılan, kamuoyunda bilinen adıyla "Marmara Otoyol Ringi" projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle tamamlandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, uluslararası ana ulaşım koridorlarının üzerinde yer alan Türkiye'nin, bölgesel ve kıtalar arası ticarette köprü konumunda olması dolayısıyla, ulaşım sistemlerinin herhangi bir aksama olmayacak şekilde düzenlenmesi ve geliştirilmesi önem taşıyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu projelerinin gerçekleştirilmesiyle hayata geçirilmesi planlanan Marmara Otoyol Ringi projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun hizmete açılmasıyla tamamlandı.

Türkiye'nin sanayi ve ticaretinin büyük bir kısmının gerçekleştiği Marmara Bölgesi'nde Marmara Otoyol Ringi'nin tamamlanması, uluslararası lojistik hareketliliğin sağlanması açısından önemli görülüyor.

Marmara Denizi'nin otoyollarla çevrilmesinin hedeflendiği Marmara Otoyol Ringi projesi kapsamında yer alan İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünce yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirildi.

İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp, Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ve 3 ana bölümden oluşan proje, kıtalar arası geçit konumundaki İstanbul'un yeni bir otoyol ağıyla yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Paşaköy kesiminde çalışmalara Mayıs 2013'te, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinde Temmuz 2016'da başlandı.

Kara yolunun yanı sıra yüksek hızlı demir yolu geçişine sahip dünyanın en geniş platformlu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü de 26 Ağustos 2016'da açıldı.

YİD modeliyle ihalesi yapılan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin tamamı, 21 Mayıs 2021 itibarıyla hizmete girdi.

Marmara Bölgesi'nde oluşturulan otoyol ringinin önemli parçası olan 398 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu ile transit ve yük trafiği, İstanbul şehir merkezinden uzaklaştırıldı.

TÜRKİYE KITALARARASI TAŞIMACILIĞIN EN ÖENMLİ MERKEZİ OLDU

Ülkenin en yoğun trafiğinin yaşandığı İstanbul, Sakarya ve Kocaeli güzergahının yüksek standartlı Kuzey Marmara Otoyolu ile bağlanmasıyla Avrupa ile Asya kıtaları arasında doğal köprü konumundaki Türkiye, kıtalar arası taşımacılığın en önemli merkezi haline geldi.

Sakarya'dan Kocaeli'ye, Kocaeli'den İstanbul'a, İstanbul'dan Kınalı'ya, Kınalı'dan yeni inşa edilen ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü ile Balıkesir'e uzanan otoyol projeleri bir bir hayata geçirildi.

Avrupa ile Anadolu ve Asya'yı İstanbul Boğaz geçişleri dışında 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü ile birbirine bağlayarak yeni ve önemli alternatif ulaşım ağı kuruldu. Bu kapsamda Silivri'nin batısında kalan Kınalı mevkisinden giren araçlar, Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak Dilovası ve Bursa üzerinden İzmir'e kadar kesintisiz seyahat edebilir hale geldi.

Avrasya'nın lokomotifi Kuzey Marmara Otoyolu, Marmara Bölgesi'nin itici gücü oldu. Marmara Otoyol Ringi ile etkileşim halindeki 9 il, ülke nüfusunun yüzde 37'sini oluşturuyor. Burası ülke ihracatının yüzde 75'ini, ithalatının yüzde 79'unu yaparken, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 65'ini oluşturuyor. Ticari girişim sayısının yüzde 43'ü de bu bölgede bulunuyor.

Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.

SANAYİ KENTLERİ BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

YİD modeliyle yapılan birinci öncelikli projelerden Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu Projesi’nin yapım çalışmaları da tamamlandı.

Kamuoyunda "İstanbul-İzmir Otoyolu" olarak isimlendirilen proje, İstanbul'u Türkiye'nin diğer büyük sanayi kentleri İzmit, Bursa, Balıkesir, Manisa üzerinden İzmir'e bağladı.

Gebze-Yalova-Bursa-Balıkesir-Manisa-İzmir (İzmit Körfez Geçişi Dahil) Otoyolu güzergahı, Avrupa Yolları kapsamında bulunan E–Yolları ağında yer alıyor. Aynı zamanda TEM güzergahının bir parçası olan yol, Türkiye'nin hem yük hem de yolcu taşımacılığında trafik talebinin en yoğun olduğu ana kara yolu koridorları arasında bulunuyor.

Ulaştırma alanında hayata geçirilen "dev projelerden" olan ve İzmit Körfezi'nin "gerdanlığı" olarak nitelendirilen Osmangazi Köprüsü de 30 Haziran 2016'da hizmete açıldı.

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü, "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri" arasında 4. sırada bulunuyor.

Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla İzmit Körfezi'nin geçiş süresi de 6 dakikaya indi.

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete alınmasıyla mesafelerin kısalarak Türkiye'nin ihracatının hızlanması bekleniyor.

Bulgaristan'dan, Romanya'dan gelen araçların, İstanbul'u katedip Ege'ye inmesi yerine 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanarak söz konusu bölgeye ulaşması planlanıyor. Bu durumun, nakliye sektörünün yanı sıra Balkanlar'dan Ege'ye turizmi de olumlu etkileyeceği öngörülüyor.