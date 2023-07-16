Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Ankara'daki markette avukata taciz davasında beraat

        Ankara'da bir markette erkek avukatın kalçasına dokunduğu iddiasıyla 5 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Leyla B., beraat etti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Markette avukata taciz davasında beraat
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir markette alışveriş yapan erkek avukat T.B.A.'nın (26) kalçasına iddiaya göre, Leyla B. (59) dokundu. T.B.A., taciz iddiasıyla Leyla B.'den şikâyetçi oldu.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Leyla B. hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Ankara 55'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, suçlamaları reddeden Leyla B., "Üzerime atılı bu suçu ben işlemedim. Asıl ben taciz edildim" dedi.

        Daha sonra mahkeme, Leyla B.'nin beraatine karar verdi.

        #ankara haberleri
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere önemli uyarı
        Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere önemli uyarı
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kahreden ölüm! Mide küçültme ameliyatına giren genç kız hayatını kaybetti
        Kahreden ölüm! Mide küçültme ameliyatına giren genç kız hayatını kaybetti
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        'Dur' ihtarına uymayan maganda polise çarptı!
        'Dur' ihtarına uymayan maganda polise çarptı!
        Artık bambaşka bir hayatı var
        Artık bambaşka bir hayatı var
        Icardi'nin partneri!
        Icardi'nin partneri!
        İlk 24'e giremedi
        İlk 24'e giremedi
        TSK'dan Irak'ın kuzeyinde PKK'ya operasyon!
        TSK'dan Irak'ın kuzeyinde PKK'ya operasyon!
        Yok böyle istatistik!
        Yok böyle istatistik!
        Caretta caretta yuvasına çamaşır asmaya başladılar!
        Caretta caretta yuvasına çamaşır asmaya başladılar!
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Livakovic'te mutlu son!
        Livakovic'te mutlu son!
        Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete'de
        Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete'de
        Yüzme havuzu mu deniz mi?
        Yüzme havuzu mu deniz mi?
        Denizde gizemli tanışma
        Denizde gizemli tanışma
        Sıcak hava dalgası sürüyor!
        Sıcak hava dalgası sürüyor!
        Sıcak hava etkiledi: Netanyahu'nun sağlık durumu nasıl?
        Sıcak hava etkiledi: Netanyahu'nun sağlık durumu nasıl?
        Protestolar devam ediyor: Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestolar devam ediyor: Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!