Markette avukata taciz davasında beraat

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir markette alışveriş yapan erkek avukat T.B.A.'nın (26) kalçasına iddiaya göre, Leyla B. (59) dokundu. T.B.A., taciz iddiasıyla Leyla B.'den şikâyetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Leyla B. hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 55'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, suçlamaları reddeden Leyla B., "Üzerime atılı bu suçu ben işlemedim. Asıl ben taciz edildim" dedi.

Daha sonra mahkeme, Leyla B.'nin beraatine karar verdi.