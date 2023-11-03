Marka Konferansı'nda 'Tarımda Markalaşmak' oturumu

REKLAM advertisement1

Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV'nin medya ortakları olduğu, Marka Konferansı'nda dün "Tarımda Markalaşmak" başlıklı Bloomberg HT oturumu gerçekleşti.

Tarıma değer katma ve markalaşma sürecinin ele alındığı oturumda Bloomberg HT'yi temsilen Türkiye'de tarım sektörünün yakın takipçisi, Bloomberg HT Tarım & Gıda Editörü ve Program Sunucusu İrfan Donat ve tarımda fark yaratan ve üreticilere ilham veren marka çiftçi, Feyz Çiftliği Kurucusu Sencer Solakoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Tarımı, bilim ve teknoloji ile birleştirerek ezber bozan bir hikayeye imza atan Sencer Solakoğlu ile tarımın öneminin ve gelecekteki yerinin konuşulduğu oturum büyük ilgi gördü. İrfan Donat'ın, tarımın küresel iklim değişikliği, jeopolitik riskler, kıtlık ve açlık senaryoları, su kaynakları üzerinde artan baskı, tarım topraklarının niceliksel ve niteliksel azalışı, sağlıklı gıda güvencesi ve güvenliği gibi büyük riskler ile karşı karşıya olduğunu dile getirildiği oturumda tarımın yarattığı fırsatlara da değinildi.

"AYRIŞMAK LAZIM"

Feyz Çiftliği'ni kurarak bir marka haline getiren Sencer Solakoğlu, "Benim bugün burada olmamın en önemli sebebi markalaşma. Bu işin sürdürülebilir olması için üreticilerin, hedef tüketicilere ulaştıkları bir dünya yaratmak gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman bu işte başarılı olma imkanı var" dedi. "Markalaşma için ayrışmak lazım" diyerek markalaşma sürecinde farklılaşmanın öneminin altını çizdi. Bunun için ise teknoloji ve bilim ile yol aldığını açıkladı.

Sencer Solakoğlu, Türkiye'yi markalaştırmaya doğru bir yolculuğa çıkarmamız gerektiğini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.