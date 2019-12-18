Marka Konferansı'na Yapı Kredi desteği

18 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MARKA Konferansı’nın bu yılki teması İstanbul… Halil Altındere son dönemde katıldığı uluslararası sergileri, Yapı Kredi’nin 75. Yılı için hazırladığı Abrakadabra sergisi ile ilgili detayları gazeteci Çınar Oskay moderatörlüğünde “Şimdi Bu Topraklarda Yaşama Zamanı” adlı konuşmasında paylaşacak.
ABRAKADABRA SERGİSİ'NDEN ÖZEL SEÇKİLER
Gündelik hayattan nesneleri dönüştürerek ürettiği heykeller ile bilinen Halil Altındere, MARKA Konferansı’nda sergilenmek üzere eserlerinden özel bir seçki hazırladı. Altındere, Yapı Kredi özel alanında 2 gün boyunca sergileyeceği “Half Assistant”, “Hat of Houdini” ve “Magic Piano” eserlerini sergileyecek.
Altındere’nin heykelleri Yapı Kredi özel alanında yer alırken, bu etkinlik için özel olarak ürettiği ve ilk defa izleyiciyle bir araya gelecek polis limuzini de Çırağan Palace Kempinski’nin bahçesinde katılımcıları karşılayacak. Aynı zamanda Yapı Kredi koleksiyonunun en değerli eserlerinden, Avusturya Düşesi tarafından sekiz adet sipariş edilen Francesco Casanova’nın “Viyana Kuşatması” (1750) adlı eseri de Yapı Kredi özel alanında sergilenecek. Bu esere Altındere’nin hiperrealistik silikon “Sleeping Museum Guard” adlı heykeli de alanda eşlik edecek. Yapı Kredi’nin kurucusu Kâzım Taşkent tarafından New York’tan satın alınıp getirilen bu eser, banka koleksiyonundaki en eski tarihli eserlerden biri olma özelliğine sahip.
Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen ve Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Doğuş Hospitality Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nafiz Karadere “İstanbul’a Tat Katanlar” konuşmasında Yapı Kredi ve d.ream iş birliğini ele alarak İstanbul’a nasıl değer kattıklarını anlatacaklar. bomontiada’nın, Yapı Kredi bomontiada’ya dönüşümünün hikayesinden bahsedecek olan Serkan Ülgen ve Nafiz Karadere, gastronomi turizmi hakkında görüşlerini de paylaşacak.
Ayrıca konferans boyunca Crystal ve d.ream iş birliğinin hayat bulacağı standda şef Fabio Brambilla lezzetleri katılımcılara sunulacak.
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