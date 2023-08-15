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        Haberler Spor Futbol Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi FB maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı kapsamında Maribor ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı üstün bir oyunla rakibini 3-1 mağlup etmeyi başaran sarı lacivertliler, rövanş maçında avantajlı skoru koruyup bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesi, "UEFA Avrupa Konferans Ligi Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" gibi sorular futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Maribor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler ve maçta öne çıkan tüm detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 21:50
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        • 1

          UEFA Avrupa Konferans Ligi Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı için nefesler tutuldu. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor'u eleyerek bir üst tura geçmek için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip Maribor'u elemesi durumunda Play-off turunda rakibi Twente - Riga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Peki, "Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Maribor - Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Maribor - Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'te başlayacak.

        • 3

          MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Maribor - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, King, İrfan Can, Ryan Kent, Batshuayi

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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