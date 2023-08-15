UEFA Avrupa Konferans Ligi Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı için nefesler tutuldu. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor'u eleyerek bir üst tura geçmek için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip Maribor'u elemesi durumunda Play-off turunda rakibi Twente - Riga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Peki, "Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Maribor - Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...