Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mariah Carey ile Bryan Tanaka ayrıldı - Magazin haberleri

        Mariah Carey ile Bryan Tanaka ayrıldı

        ABD'li şarkıcı Mariah Carey ile dansçı Bryan Tanaka, 7 yıllık ilişkilerini noktaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'My All', 'Without You' ve 'Emotions' gibi şarkılaryla tanınan Mariah Carey ile dansçı sevgilisi Bryan Tanaka ayrılık kararı aldı.

        • 2

          ABD basınına göre; Mariah Carey'nin her yıl gittiği Aspen tatiline bu kez yalnız çıktı.

        • 3

          Yaklaşık 7 yıl birlikte olan çift, 2006 yılında birlikte çalışmaya başlamıştı.

        • 4

          Mariah Carey'nin, 2008 –2016 arasında evlilik yaşadığı aktör ve komedyen Nick Cannon ile birlikteliğinden Moroccan ve Monroe adında ikiz çocukları var.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Habertürk Anasayfa