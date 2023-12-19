Mariah Carey ile Bryan Tanaka ayrıldı
ABD'li şarkıcı Mariah Carey ile dansçı Bryan Tanaka, 7 yıllık ilişkilerini noktaladı
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'My All', 'Without You' ve 'Emotions' gibi şarkılaryla tanınan Mariah Carey ile dansçı sevgilisi Bryan Tanaka ayrılık kararı aldı.
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ABD basınına göre; Mariah Carey'nin her yıl gittiği Aspen tatiline bu kez yalnız çıktı.
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Yaklaşık 7 yıl birlikte olan çift, 2006 yılında birlikte çalışmaya başlamıştı.
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Mariah Carey'nin, 2008 –2016 arasında evlilik yaşadığı aktör ve komedyen Nick Cannon ile birlikteliğinden Moroccan ve Monroe adında ikiz çocukları var.