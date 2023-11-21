Mariah Carey ayda milyonlarca dolar harcıyor
340 milyon dolarlık bir servetin sahibi olan Mariah Carey, parasını hiç kullanmayacağı ürünler için harcıyor. Hatta Carey'in bazen satın aldıklarını paketinden bile çıkarmadığı ve sonra da unuttuğu konuşuluyor
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Albüm satışları nedeniyle Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren Mariah Carey hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.
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"HİÇ KULLANMAYACAĞI ÜRÜNLER İÇİN PARA HARCIYOR"
Carey'in 340 milyon dolarlık servetini çok hızlı biçimde harcamaya başladığı ileri sürüldü.
'Radar'a konuşan kaynaklar, ünlü şarkıcının parasını hiç kullanmayacağı ürünler için harcadığını hatta bazen satın aldıklarını paketinden bile çıkarmadığını ve sonra da unuttuğunu iddia etti.
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54 yaşındaki Mariah Carey'in bu gereksiz alışverişler için yaptığı aylık harcamaların milyon dolarlara ulaşmış durumda olduğu belirtildi.
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"ASLA DURMUYOR"
Yakın bir kaynak, konuyla ilgili, "Eskiden parasını harcama konusunda daha dikkatliydi. Aslında her zaman pahalı ve seçkin ürünler satın alırdı. Yine de parasının hesabını daha iyi yapardı. Harcama konusunda limitleri vardı ama artık öyle değil. Artık sanki sadece para harcamak için yaşamaya başladı. Etiketin üzerindeki fiyat ne kadar yüksek olursa olsun bu onu asla durdurmuyor" dedi.
Fotoğraflar: AP, Reuters