Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley tennis maçında
Geçtiğimiz günlerde hamile olduğu ortaya çıkan Margot Robbie, eşi Tom Ackerley ile birlike All England Club'da düzenlenen Londra tenis turnuvasın katıldı
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2013'te İkinci Dünya Savaşı draması 'Aşk Uğruna' adlı filmde tanışıp evlenen Margot Robbie ve Tom Ackerley, All England Club'da düzenlenen Londra tenis turnuvasın katıldı.
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Margot Robbie'nin hamile olduğu geçtiğimiz günlerde öğrenilmişti.
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Hamileliğiyle ilgili haberlerin ortaya çıkmasının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan 34 yaşındaki Margot Robbie ile eşi Tom Ackerley Wimbledon oldukça mutlu halleriyle dikkat çekti.
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Avustralya asıllı oyuncu,siyah beyaz puantiyeli elbisesiyle şık bir görüntü sergilerken, eşi Ackerley ise somon rengi bir pantolon ve krem rengi tişörtüyle daha rahat bir tarz tercih etti.
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Ünlü çift, Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev arasında oynanan günün ilk yarı finalini Merkez Kort'ta izledikleri sırada öpüşürken kameralara yansıdı.