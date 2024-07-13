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        Haberler Dünyadan Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley tennis maçında - Magazin haberleri

        Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley tennis maçında

        Geçtiğimiz günlerde hamile olduğu ortaya çıkan Margot Robbie, eşi Tom Ackerley ile birlike All England Club'da düzenlenen Londra tenis turnuvasın katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 15:00 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:00
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          2013'te İkinci Dünya Savaşı draması 'Aşk Uğruna' adlı filmde tanışıp evlenen Margot Robbie ve Tom Ackerley, All England Club'da düzenlenen Londra tenis turnuvasın katıldı.

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          Margot Robbie'nin hamile olduğu geçtiğimiz günlerde öğrenilmişti.

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          Hamileliğiyle ilgili haberlerin ortaya çıkmasının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan 34 yaşındaki Margot Robbie ile eşi Tom Ackerley Wimbledon oldukça mutlu halleriyle dikkat çekti.

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          Avustralya asıllı oyuncu,siyah beyaz puantiyeli elbisesiyle şık bir görüntü sergilerken, eşi Ackerley ise somon rengi bir pantolon ve krem rengi tişörtüyle daha rahat bir tarz tercih etti.

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          Ünlü çift, Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev arasında oynanan günün ilk yarı finalini Merkez Kort'ta izledikleri sırada öpüşürken kameralara yansıdı.

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