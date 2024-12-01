Margot Robbie: Para Avcısı filminde tamamen çıplak olmayı ben istedim

"Menajerlerim yeterince iyi olmadığı için seçmeleri beş kez yeniden yapmamı istedi" diyen Margot Robbie, Naomi karakterinin Jordan Belfort karakterinin yüzüne su fırlattığı önemli seçme sahnesi için, "Leonardo DiCaprio'yu şu anda öpebilirim ve bu harika olurdu diye düşündüm" dedi.

Seçme sahnesini anını Robbie şöyle anlattı: Bunu tüm arkadaşlarıma anlatmak için sabırsızlanıyordum. Ve sonra düşündüm ki... Hayır. Ve suratına yumruk attım. Sonsuzluk gibi gelen bir süre boyunca ölüm sessizliği vardı ama muhtemelen üç saniyeydi. Sonra kahkahalarla gülmeye başladılar. Leo ve Marty o kadar çok gülüyorlardı ki 'Bu harikaydı' dediler. Tutuklanacağımı düşünüyordum, bunun bir saldırı olduğundan oldukça emindim.