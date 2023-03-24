İslam aleminde "On bir ayın sultanı" olarak kabul edilen ve oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ayı, 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece itibarı ile başladı. Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Ramazan ayının gelişi ile beraber Diyanet İşleri Başkanlığı da il il imsakiye takvimini paylaştı. Böylelikle, Mardin ilinde oturanlar için Mardin sahur vakti, iftar saati, teravih namazı saati ve imsak ezanı vakitleri belli oldu. Peki, Mardin sahur vakti ve iftar saati kaçta? İşte, Diyanet'in açıkladığı Mardin Ramazan İmsakiyesi 2023 ve Mardin sahur saati, iftar vakitleri...

MARDİN İMSAKİYE 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

MARDİN TERAVİH VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ