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Mardin iftar vakti ve sahur saati kaçta? 2023 Mardin İmsakiye ile Mardin iftar vakti ve teravih namaz vakitleri!

İslam inancında çok kıymetli bir yere sahip olan Ramazan ayı bu yıl 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı da Mardin İmsakiye başta olmak üzere 81 ilin sahur vakti, iftar saati, teravih namazı saatleri ve imsak ezanı saatleri takvimini paylaştı. Böylelikle, merak edilen Mardin İmsakiye 2023 de belli oldu. İşte, Diyanet'in duyurduğu 2023 Mardin imsakiye ile Mardin sahur vakti, iftar saati, imsak ezanı vakti ve teravih saatleri..

Giriş: 24.03.2023 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İslam aleminde "On bir ayın sultanı" olarak kabul edilen ve oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ayı, 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece itibarı ile başladı. Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Ramazan ayının gelişi ile beraber Diyanet İşleri Başkanlığı da il il imsakiye takvimini paylaştı. Böylelikle, Mardin ilinde oturanlar için Mardin sahur vakti, iftar saati, teravih namazı saati ve imsak ezanı vakitleri belli oldu. Peki, Mardin sahur vakti ve iftar saati kaçta? İşte, Diyanet'in açıkladığı Mardin Ramazan İmsakiyesi 2023 ve Mardin sahur saati, iftar vakitleri...

    MARDİN İMSAKİYE 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

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  • MARDİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

    1. Gün | 23 Mart 2023 Perşembe

    Mardin Sahur Vakti: 04:50

    Mardin İftar Vakti: 18:38

    Mardin Teravih Namazı Saati: 19:53

    2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma

    Sahur Saati (İmsak): 04:48

    İftar Vakti (Akşam): 18:39

    Teravih Namazı (Yatsı): 19:54

    3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi

    Sahur Saati (İmsak): 04:46

    İftar Vakti (Akşam): 18:39

    Teravih Namazı (Yatsı): 19:55

    4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar

    Sahur Saati (İmsak): 04:45

    İftar Vakti (Akşam): 18:40

    Teravih Namazı (Yatsı): 19:56

    5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi

    Sahur Saati (İmsak): 04:43

    İftar Vakti (Akşam): 18:41

    Teravih Namazı (Yatsı): 19:57

    6. Gün | 28 Mart 2023 Salı

    Sahur Saati (İmsak): 04:41

    İftar Vakti (Akşam): 18:42

    Teravih Namazı (Yatsı): 19:58

  • RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

    2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başladı. Ramazan ayı bu sene 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecek.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

    20 Nisan Perşembe Arife günü

    21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

    22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

    23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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