MARDİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1. Gün | 23 Mart 2023 Perşembe
Mardin Sahur Vakti: 04:50
Mardin İftar Vakti: 18:38
Mardin Teravih Namazı Saati: 19:53
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 04:48
İftar Vakti (Akşam): 18:39
Teravih Namazı (Yatsı): 19:54
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi
Sahur Saati (İmsak): 04:46
İftar Vakti (Akşam): 18:39
Teravih Namazı (Yatsı): 19:55
4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar
Sahur Saati (İmsak): 04:45
İftar Vakti (Akşam): 18:40
Teravih Namazı (Yatsı): 19:56
5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi
Sahur Saati (İmsak): 04:43
İftar Vakti (Akşam): 18:41
Teravih Namazı (Yatsı): 19:57
6. Gün | 28 Mart 2023 Salı
Sahur Saati (İmsak): 04:41
İftar Vakti (Akşam): 18:42
Teravih Namazı (Yatsı): 19:58