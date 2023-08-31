Mardin'de 'uzun namlulu' dehşet! Evinde öldürdüler!
Mardin'de, evindeyken, uzun namlulu silahla saldırıya uğrayan 40 yaşındaki Kahraman Erdem hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı
Mardin'de olay, dün akşam, Mazıdağı ilçesi kırsal Ömürlü Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Kahraman Erdem'in (40) bulunduğu eve, uzun namlulu silahla ateş açıldı.
VÜCUDUNA MERMİLER İSABET ETTİ
DHA'da yer alan habere göre vücuduna kurşunlar isabet eden Erdem, yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdem, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.