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Mardin'de husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı

Giriş: 08.03.2023 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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DHA

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kırsal Araköy Mahallesinde meydana geldi.

Akraba oldukları öğrenilen husumetli aileler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda A.K. (33), T.K. (60), A.K. (22) ve Hadi Kaplan (35), vücutlarına isabet eden kurşunlarla, Ç.K. (46) ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı.

İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Hadi Kaplan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastane önünde ve mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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