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Mardin'de düğünde silahlı kavga çıktı: 11 kişi yaralandı

Mardin'de bir düğünde, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 11 kişi yaralandı

Giriş: 25.05.2023 - 03:47 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de düğünde silahlı kavga: 11 yaralı
Mardin'de düğünde silahlı kavga: 11 yaralı
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AA

Mardin'in Yeşilli ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 11 kişi yaralandı.

Bahçebaşı Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde, aralarında husumet bulunan Acu ve Çavuşoğlu aileleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre; masa, sandalye ve silahların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga, polisler tarafından sona erdirildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 10'u Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 1'i Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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