Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Mardin'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Mardin´in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Giriş: 27.03.2023 - 21:00 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Mardin'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi´nde Halil Çınar (50) ile ismi öğrenilemeyen husumetlisi arasında akşam saatlerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çınar, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halil Çınar, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi´nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çınar´ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çekici motosikletli polislere çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Çekici motosikletli polislere çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Eşini ve iki çocuğunu bıçakla rehin alan kişiyi polis ikna etti
Eşini ve iki çocuğunu bıçakla rehin alan kişiyi polis ikna etti
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
Karabük'teki trafik kazalarında biri ağır 3 kişi yaralandı
Karabük'teki trafik kazalarında biri ağır 3 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.