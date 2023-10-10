Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay Marco Paixao: “Psikolojik olarak bittik” - Futbol Haberleri

        Marco Paixao: “Psikolojik olarak bittik”

        Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, siyah-beyazlı ekibin bulunduğu durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paixao, "Bu sene psikolojik gerginlik çok büyük, mental gücümüz kalmadı, beynimiz psikolojik olarak tamamen öldü" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:46 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Psikolojik olarak bittik"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig’de Altay’da bu sezon işler kötü gitmeye devam ediyor. Ligde oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak milli araya son sırada giren siyah-beyazlılarda, Marco Paixao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımın durumuna adeta isyan etti. Sürekli kendilerine yalan söylendiğini ifade eden 39 yaşındaki futbolcu, “Bana söylenen her şeyin bir daha yalan olacağını asla hayal etmezdim” diye konuştu.

        “Kendimi aşağılanmış hissediyorum”

        İçinde biriktirdiklerini serbest bırakması gerektiğini dile getiren Paixao, “Bu son 2.5 aydan sonra tüm bu durumdan dolayı kendimi aşağılanmış ve utanmış hissettiğimi söylemeliyim. O kadar duygusal bir sınıra ulaştım ki bunu açığa vurmam gerekiyor. Psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum, içsel gücüm giderek zayıflıyor. Bu yıl bir mucizeyi daha gerçekleştirmek için içimde taşıdığım motivasyon ve alev her geçen gün sönüyor” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        “Futbolcular demirden yapılmadı”

        “Biz insanız, hislerimiz, duygularımız, enerjilerimiz var ama bazen hayatımızda yaşanması imkansız sınırlara ulaşırız” diyen golcü futbolcu, şöyle devam etti:

        “Bu durum uzun süredir erteleniyor. Geçen sene bu takımla bir önemli şeyler gerçekleştirdik ama bu sene psikolojik gerginlik çok büyük, mental gücümüz kalmadı, beynimiz psikolojik olarak tamamen öldü. İnsanlar, futbolcu olmanın bazen çok zor olduğunu anlamalıdır. Fransa'da futbolcu olmanın gerektirdiği psikolojik baskı nedeniyle bir oyuncunun intihar etmeye çalıştığı duruma bakın.”

        “Sürekli yalan söylüyorlar”

        Yıllardır kandırıldığını ve yalanlar söylediğini vurgulayan Paixao, “Her hafta bizi kandırdıklarında, yüzümüze yalan söylediklerinde, gözümüzün içine bakıp konuşmaya başladıklarında, yalan söylediklerini biliyoruz ama yalan üstüne yalan atmaya devam ediyorlar. Bu bir futbolcu için duygusal açıdan yorucu bir durum. Ödenecek 2020-2021 sezonundan maaşlarım var. Bu kulübe yardım etmek için tüm borcumu ödedim, bu takımı kurtarmak için her şeyi yaptım” şeklinde konuştu.

        “4 kez gol kralı oldum”

        Bir ödeme planı oluşturduklarını ve hiçbir şeye saygı gösterilmediğini aktaran Portekizli oyuncu, “Eşim ve ben ailemizi geçindirmek için para kazanmanın başka yollarını bulmaya çalışıyoruz çünkü kulübün bana olan borcu çok büyük. Bunu söylemek zor ama gerçek bu. Sahada her zaman elimden geleni yapıyorum, 4 kez bu takımın gol kralı oldum. Bu takımı Süper Lig'e taşıyan golü atmayı başardım, geçen sene elimizdeki takım ve şartlarla 22 gol atmayı başardım” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        6 kişilik aile alevlerin arasında kaldı!
        6 kişilik aile alevlerin arasında kaldı!
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Türkiye için tarihi gün!
        Türkiye için tarihi gün!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Sıcak gelişme!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Sıcak gelişme!
        Restoranları hedef aldılar! Rezervasyon vurguncuları yakalandı
        Restoranları hedef aldılar! Rezervasyon vurguncuları yakalandı
        İskoçya lideri: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur
        İskoçya lideri: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        İşsizlik 9.5 yılın dibinde
        İşsizlik 9.5 yılın dibinde
        Habertürk Anasayfa