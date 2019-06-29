Bedelli askerlikten yararlanan bir ünlü de Manuş Baba lakaplı şarkıcı Mustafa Özkan olmuştu. Manuş Baba'nın saçını ve sakallarını kestikten sonra bambaşka birine dönüşmesi, sosyal medyayı sallamıştı. Ünlü şarkıcının sosyal medyada paylaşılan bu görüntüsüne yorum yağmıştı.

TEZKERESİNİ ALDI



'Bu Havada Gidilmez' ve 'Eteği Belinde' gibi birçok şarkısıyla geniş bir kitleye erişen Manuş Baba, tezkeresini aldı. Arkadaşlarına 'Bu Havada Gidilmez' şarkısını söyleyerek veda eden Manuş Baba'nın o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.