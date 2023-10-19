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        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Mantı Tarifi: Mantı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Mantı tarifi: Mantı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Mantı, Türk mutfağının geleneksel bir yemeği olarak bilinir ve dünya genelinde popülerliği artan bir tür hamur işidir. Mantı, ince hamur parçalarının içine doldurulan genellikle kıyma, soğan ve baharat karışımı ile hazırlanan iç harcıyla tanınır. Türkiye'de Kayseri'ye özgü olarak bilinse de Mantı'nın farklı bölgelerde farklı şekillerde yapıldığı bilinmektedir. Peki, mantı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:24
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        Mantı tarifi
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        Mantı, özellikle Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir ve çeşitli yerel varyasyonları vardır. Genellikle özel günlerde veya misafir ağırlamada sunulan geleneksel bir Türk yemeğidir. Ayrıca dışarıda da restoranlarda veya mantı evlerinde bulunabilir. Yurtdışında da popülerliği arttığı için farklı ülkelerde de mantı restoranları bulunmaktadır. Mantı yapımı zahmetli bir iş olabilir çünkü hamur ince bir şekilde açılır, küçük kareler kesilir, iç harç konulur ve bu kareler katlanarak şekillendirilir. Daha sonra kaynar suda pişirilir. Bazı bölgelerde mantının kızartılmış versiyonları da bulunabilir. Biz de sizler için hazırladığımız yazımızda mantı tarifi ve hazırlanışını tüm detaylarıyla bir araya getirdik.

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        • Kaç kişilik: 4 kişilik
        • Hazırlama süresi:1 saat
        • Pişirme süresi : 20 dakika
        • Kalori:1 porsiyon mantı kalorisi 322 kalori

        Mantı Malzemeleri

        Mantı hamuru için malzemeler:

        • 2 su bardağı un
        • 1 adet yumurta
        • Yarım su bardağı su
        • Yarım tatlı kaşığı tuz

        İç harcı için malzemeler:

        • 250 gram kıyma (dana veya kuzu tercihe göre seçilebilir)
        • 1 büyük soğan
        • Tuz ve karabiber
        • Arzuya göre farklı baharatlar kullanılabilir

        Üzeri sosu için:

        • Yoğurt (isteğe bağlı)
        • Sarımsaklı yoğurt sosu (isteğe bağlı)
        • Tereyağı (isteğe bağlı)
        • Kırmızı biber pul biber (isteğe bağlı)

        Mantı Nasıl Yapılır?

        • Mantı yapılışı sırasında hamuru açmak ve iç harcı hazırlamak zahmetli olabilir, bu nedenle dikkatli ve sabırlı olmanız gerekmektedir.
        • Mantıda hamurun yumuşak ve elastik bir kıvamda olması önemlidir, bu nedenle un miktarını ayarlamanız önemlidir.
        • İlk olarak mantar hamurunu hazırlayın.
        • Unu bir kaseye alın ve ortasını açarak yumurtayı, tuzu ve suyu ekleyin. Hamuru iyice yoğurun ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu işleme devam edin.
        • Daha sonra hamuru streç filmle örtün ve oda sıcaklığına sahip bir yerde yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirmeye bırakın.
        • Hamur dinlenirken bir yandan iç harcınızı hazırlayabilirsiniz.
        • İç harç için ilk olarak soğanı ince ince doğrayın ve kıymayla birlikte kavurun. ( Soğanı ince doğramak zahmetli gelirse rendeden de geçirebilirsiniz)
        • Kıyma ve soğanı kavururken kıyma kahverengileşene kadar pişirmeye devam edin.
        • Ardından harcın içerisini tuz ve karabiberle tatlandırın ve altını kapatın.
        • Ocaktan aldığınız iç harcı bir kenarda soğumaya bırakın.
        • Dinlenen hamuru tezgah üzerine alın ve yaklaşık 2x2 cm kareler olacak şekilde kesin.
        • Her kare hamurunun ortasına kıymalı iç harçtan koyun. Hamurları yarım daire şeklinde katlayın ve uçlarından bastırarak yapıştırın.
        • Mantılarınızı kapattıktan sonra daha önce kaynattığınız suda haşlama işlemine başlayın.
        • Kaynar suyun içine tuz ekleyin.
        • Mantıları kaynar tuzlu suya ekleyin ve yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirin. Mantılar yüzeye çıktığında piştiği anlamına gelir.
        • Su üstüne çıkan mantıları kevgir yardımı ile süzün.
        • Ardından servis etmek istediğiniz tabağa alın.
        • Daha sonra sarımsakları ince ince doğrayın veya ezin. Yoğurda ekleyin. Tuz ekleyerek sarımsaklı yoğurt sosunu iyice karıştırın ve mantının üzerine dökün.
        • Son olarak tavada erittiğiniz tereyağının içerisine toz kırmızı biber, pul biber ve nane ekleyin.
        • Bu sosu da isteğe göre mantının üzerine ekleyebilirsiniz.
        Lahmacun tarifi
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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