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        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Lahmacun Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Lahmacun Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Lahmacun tarifi: Evde pratik ve nefis lahmacun nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Dünya mutfağına kadar adını duyurmuş, lezzeti ile insanların damak zevklerinde tahtını kurmuş olan türk mutfak kültürünün en gözde yemeklerin başında gelen lahmacun Orta Doğu kökenli bir yemektir. Türk topluluklarında oldukça popüler olan lahmacun ev kadınlarının da ev içerisinde yapmaya çalıştığı ve tarifini araştırdığı bir yemektir. Lahmacun zengin iç harçıyla beraber lezzetiyle misafirlerinizin çok fazla beğeneceği şölen sofralarını başyapıtı olarak yemek listelerimizin başında.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 17:23 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:23
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        Lahmacun tarifi
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        Lahmacun yapımı kulağa oldukça zor gelen evde yapılması çoğu kişi tarafından imkansız görülen bir yemektir. Fakat hamur işini seven sevmeyen herkes vermiş olduğumuz tarif ile oldukça kısa sürede güzel bir sonuç elde edebilir. Kolayca bulunan malzemeleriyle beraber sizler de evinizde restorantları aratmaycağınız bir lahmacun yapabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız o lahmacun tarifi ile karşınızdayız.

        • Kaç kişilik: 18 kişilik
        • Hazırlama süresi: 30 dakika
        • Pişirme süresi:30 dakika
        • Kalori: 1 porsiyon 148 kalori

        Lahmacun Malzemeleri

        Lahmacun hamuru malzemesi;

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        • 1 kilo un
        • 2 su bardağı ılık su
        • 5 su bardağı süt ( hamurun dah yumuşak olması için)
        • 1 çorba kaşığı tuz
        • 1 paket kuru maya

        Lahmacunun iç harcı malzemesi;

        • 3 adet soğan
        • 500 gr kıyma
        • 1 adet kırmızı birer
        • 1 adet çarliston biber
        • 4 adet domates
        • Yarım bağ maydanoz
        • Tuz
        • Karabiber
        • Pulbiber
        • Reyhan
        • Toz kırmızı biber
        • ½ çay bardağı sıvı yağ
        • Biraz su
        • 2 yemek kaşığı domates salçası
        • 1 yemek kaşığı acı biber salçası ( acı severlerin isteğine bağlı)

        Lahmacun Nasıl Yapılır

        Yapılışı-1

        • Başlangıç olarak ilk adım kullanacağımız mayayı ılık su ile beraber iyice karıştırarak erimesini sağlayın
        • Daha sonra derin bir kap içerisine un, tuz ve mayayı ilave edin.
        • Un, tuz ve mayayı kabımızın içine ilave ettikten sonra içerisine su ve süt ekleyip iyice yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin
        • Yoğurduğunuz bu hamurun üstünü hijyenik br örtü ve kapak yardımı ile kapatıp iyice mayalanması için beklemeye alın.
        • Sırada lahmacunumuzun iç tarifinin yapımında. İlk olarak domateslerimizi kabuklarını soyalım.
        • Daha sonra soğan, kırmızı biber, çarliston biberi ve maydanoz ile beraber mutfak robatu yardımıyla oldukça küçük boyuta gelecek kadar doğramaya bırakın. ( muftak robotu yoksa bıçakk yardımı ile oldukça küçük parçalar haline getirbilirsiniz.
        • Malzemeler incecik oluncaya dek robotun içerisinden geçirin.
        • Rendelediğiniz harcın içerisine kıyma, tuz, sıvı yağ,salça ve diğer tüm baharatları karışmın içerisine ekleyip iyice harcı yoğurun
        • İşte lahmacunun içi hazır.
        • Mayalanmaya bıraktığınız hamurunuzdan elinize hafifçe yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun
        • Hazırlamış olduğunuz lahmacun hamurundan kçü bezeler yapın.
        • Hafifçe unlanmış tezgahınızın üzerine bezeleri dizin. Üstlerini temiz bir bz ile örtüp 10 dakika kadar dinlenmede bırakın.
        • Daha sonra bu bezeleri unlu bir zemin üzerine oval veya yuvarlak olacak şekilde açma işlemine başlayın.
        • Daha sonra hazırladığınız bu parçaları yağlı kağıt üzerine koyup zerine hazırladığımız iç harcını eşit bir şekilde yaymaya başlayın.
        • Son olarak hazırladığımız lahmacunu eğer tavada yapacaksanız, hamuru tavaya koyduktan sonra üzerine iç malzemeyi yerleştirin. Tavanın kapağı kapalı olacak şekilde hamur kıvamına alana dek pişirin.
        • Eğer fırında istiyorsanız 220 derece ısıtılmış fırına koyup üzeri pişene kadar pişirin. Dikkatli olun lahmacunu hızlı pişer hamurunuz yanmasın. İşte lahmacunlarınız hazır.

        Afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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