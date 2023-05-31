Mantar toplarken uçurumdan düşüp öldü

Olay, ilçeye bağlı Altıdere Köyü Dabanak yaylasında meydana geldi.

Heybet Babat, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla mantar toplamak için dağa çıktı. İddiaya göre Babat, mantar toplarken dengesini kaybedince yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düştü.

Babat´ın düştüğü gören arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Babat´ın düştüğü yere ulaşan ekipler, yaptıkları kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Babat´ın cansız bedeni, otopsi için Sason Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.