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        Haberler Gündem Medya Mansur Yavaş'tan Gülbin Tosun açıklaması

        Mansur Yavaş'tan Gülbin Tosun açıklaması

        ABB Başkanı Mansur Yavaş, "NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasındaki nedenin şahsıma yönelik yaptığı açıklamalara tepki göstermem olduğu yönünde yanıltıcı bir algı oluşturulmuştur. Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 17:07 Güncelleme: 27.08.2024 - 17:07
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        Mansur Yavaş'tan Gülbin Tosun açıklaması
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, "Son günlerde sosyal medya ve basın organlarında NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasıyla ilgili şahsım üzerinden bazı spekülasyonlar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

        Yavaş şunları söyledi: "Konuya ilişkin olarak Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasındaki nedenin şahsıma yönelik yaptığı açıklamalara tepki göstermem olduğu yönünde yanıltıcı bir algı oluşturulmuştur. Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır. Asıl nedenin; şahsın şahsi sosyal medya hesaplarında kullandığı küfürlü ve hakaret içeren ifadeler ve bu durumun NOW TV kanal yönetimi tarafından etik standartları açısından kabul edilemez bulunması olduğunu düşünüyoruz. Bu karar, tamamen kanal yönetiminin iç disiplin prosedürleri ile ilgilidir ve benimle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

        Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve spekülasyonların önlenmesi adına, bu durumun benim açıklamalarımla veya kişisel görüşlerimle herhangi bir ilgisi olmadığını açıkça ifade eder, saygılarımı sunarım."

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