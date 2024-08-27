Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi bileti için kritik sınava çıkıyor. Play-off ilk karşılaşmasında Young Boys'a 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar, 50 bin taraftarı önünde galibiyet arayacak. Cimbom eğer turu geçerse dev bir gelirin sahibi olacak! İsviçre'de 3-2 yenilen Galatasaray'a İstanbul'daki rövanşta tur için iki farklı galibiyet gerekiyor. Sarı-kırmızılılar 90 dakikayı tek farklı üstünlükle tamamlarsa, uzatmalara geçilecek. Peki Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak.
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Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta hangi kanalda?
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.
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Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.
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GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.
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Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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OKAN BURUK CEZALI
Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi. Young Boys ile yapılan ilk maçı tribünden izleyen tecrübeli teknik adam, bu akşam da yedek kulübesinde olamayacak.
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ABDÜLKERİM DE CEZALI
Galatasaray'da milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek. İlk Young Boys müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim, rövanş karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.
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1 MİLYAR TL'LİK MAÇ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'u eleyip gruplara kalırsa yaklaşık 1 milyar TL'lik gelir elde edecek. Temsilcimiz Young Boys'u eleyemez ve UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa yaklaşık 10 milyon Euro'luk gelirin sahibi olacak. Bu da sarı-kırmızılıların neredeyse 20 milyon Euro daha az kazanacağı anlamına gelecek.
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera
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- 10
Jelert
- 11
Nelsson
- 12
Kaan
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- 13
Köhn
- 14
Torreira
- 15
Sara
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- 16
Barış Alper
- 17
Ziyech
- 18
Kerem Aktürkoğlu
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- 19
Icardi