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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi bileti için kritik sınava çıkıyor. Play-off ilk karşılaşmasında Young Boys'a 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar, 50 bin taraftarı önünde galibiyet arayacak. Cimbom eğer turu geçerse dev bir gelirin sahibi olacak! İsviçre'de 3-2 yenilen Galatasaray'a İstanbul'daki rövanşta tur için iki farklı galibiyet gerekiyor. Sarı-kırmızılılar 90 dakikayı tek farklı üstünlükle tamamlarsa, uzatmalara geçilecek. Peki Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:14
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak.

        • 2

          Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta hangi kanalda?

          RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

        • 3

          Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.

        • 4

          GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

          İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

        • 5

          Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        • 6

          OKAN BURUK CEZALI

          Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi. Young Boys ile yapılan ilk maçı tribünden izleyen tecrübeli teknik adam, bu akşam da yedek kulübesinde olamayacak.

        • 7

          ABDÜLKERİM DE CEZALI

          Galatasaray'da milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek. İlk Young Boys müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim, rövanş karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

        • 8

          1 MİLYAR TL'LİK MAÇ

          Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'u eleyip gruplara kalırsa yaklaşık 1 milyar TL'lik gelir elde edecek. Temsilcimiz Young Boys'u eleyemez ve UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa yaklaşık 10 milyon Euro'luk gelirin sahibi olacak. Bu da sarı-kırmızılıların neredeyse 20 milyon Euro daha az kazanacağı anlamına gelecek.

        • 9

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

          Muslera

        • 10

          Jelert

        • 11

          Nelsson

        • 12

          Kaan

        • 13

          Köhn

        • 14

          Torreira

        • 15

          Sara

        • 16

          Barış Alper

        • 17

          Ziyech

        • 18

          Kerem Aktürkoğlu

        • 19

          Icardi

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