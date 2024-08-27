Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta hangi kanalda?

1 MİLYAR TL'LİK MAÇ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'u eleyip gruplara kalırsa yaklaşık 1 milyar TL'lik gelir elde edecek. Temsilcimiz Young Boys'u eleyemez ve UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa yaklaşık 10 milyon Euro'luk gelirin sahibi olacak. Bu da sarı-kırmızılıların neredeyse 20 milyon Euro daha az kazanacağı anlamına gelecek.