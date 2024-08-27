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        Haberler Magazin Türkiye İş Bankası'nın görkemli 100'üncü yıl kutlaması - Magazin haberleri

        Türkiye İş Bankası'nın görkemli 100'üncü yıl kutlaması

        Türkiye İş Bankası'nın kuruluşunun 100'üncü yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. O etkinlikler kapsamında Haliç kıyısında düzenlenen özel geceye; siyaset, bürokrasi, iş ve sanat dünyasından pek çok önemli isim katıldı. Sahneye çıkan Ajda Pekkan, Emel Sayın ve Erol Evgin, efsaneleşmiş şarkılarıyla konuklara keyifli bir gece yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 09:09 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:39
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        Görkemli kutlama
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        "Siyasal, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler, devamlı olamaz, az zamanda söner.”

        İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 1923'teki bu sözleri, aslında bir yıl sonra faaliyete geçecek olan Türkiye İş Bankası’nın da adeta kuruluş felsefesiydi.

        26 Ağustos 1924’te 1 milyon TL sermayeyle kurulan Türkiye İş Bankası, bugün 285 milyar liralık öz kaynağıyla Türkiye’nin en büyük finans kuruluşlarından biri haline geldi.

        Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemin Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Celal Bayar ile bankanın Yeni Camii Şubesi’nde incelemelerde bulunurken çekilen fotoğrafı.

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        Türkiye İş Bankası'nın kuruluşunun 100'üncü yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. O etkinlikler kapsamında Haliç kıyısındaki Tersane İstanbul'da özel bir gece düzenlendi.

        Açılış konuşmasını Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’nın yaptığı özel geceye; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in yanı sıra siyaset, bürokrasi, iş ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.

        Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran

        Türkiye İş Bankası’nın 100 yıllık mazisi, senfonik orkestra eşliğinde konuklara sunulurken; Türk müziğinin efsane sanatçıları; Ajda Pekkan, Emel Sayın ve Erol Evgin, unutulmayan eserlerini seslendirdi. Özel gecede aynı zamanda; Sertab Erener, Gaye Su Akyol, Jehan Barbur, Karsu, Kenan Doğulu, Harun Tekin gibi sanatçıların yanı sıra genç yeteneklerin performansları da büyük beğeni topladı

        Türkiye İş Bankası’nın kuruluşunun 100’üncü yıl kutlandığı özel gece, drone gösterisiyle gökyüzüne çizilen Atatürk portresi sonrası yoğun alkışla tamamlandı.

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        #İş Bankası
        #İş Bankası 100. Yıl
        #Ajda Pekkan
        #emel sayın

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