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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin boşanma dilekçesi ortaya çıktı! İşte boşanma sebepleri

        Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin boşanma dilekçesi ortaya çıktı! İşte boşanma gerekçeleri

        Ben Affleck ile iki yıllık evliliğini bitirmek için mahkemeye başvuran Jennifer Lopez'in boşanma dilekçesi ortaya çıktı. Boşanma gerekçesinin yer aldığı dilekçede Lopez'in imzası da dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 16:25 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:25
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        • 1

          Jennifer Lopez'in, Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden başladığı ve evliliğe götürdüğü ilişkisini resmen bitirmek üzere mahkemeye başvurduğu öğrenilse de tarafların birinci ağızdan açıklaması bugüne dek gelmedi. Ancak Lopez'in mahkemeye sunduğu dilekçe ortaya çıktı.

          Ünlü şarkıcının Los Angeles'ta mahkemeye sunduğu boşanma dilekçenin tarihi, 20 Ağustos olarak görülüyor. Dilekçede, Lopez ile Affleck'in 16 Temmuz 2022'de evlendiği ve bir yıl dokuz ay sonra 26 Nisan 2024'te ayrıldığı belirtiliyor.

        • 2

          Ayrılıklarının nedeni olarak 'şiddetli geçimsizlik' gösteriliyor.

          Dilekçede ünlü şarkıcının, eşinin soyadını aldığı da görülüyor. İmzasında Jennifer Lynn Affleck adı dikkat çekiyor.

        • 3

          2021 yılında yeniden birlikte olmaya başlayan ve bir yıl sonra da evlenen Lopez ve Affleck çifti hakkında ayrılık haberleri, mayıs ayında gerçekleşene Met Gala'ya birlikte katılmamaları sonrası başlamıştı. Ardından pek çok etkinlikte ayrı ayrı görüntülenen ikili, ne doğum günlerini ne de ikinci evlilik yıl dönümlerini birlikte kutlamıştı.

        • 4

          Boşanma haberinin gündeme gelmesinin ardından "neden" sorusu sorulmaya başlandı. Her ne kadar boşanma dilekçesinde gerekçe 'şiddetli geçimsizlik' olsa da iddialar, evliliğin Affleck'in sadakatsizliği nedeniyle bittiği yönünde.

        • 5

          55 yaşındaki Jennifer Lopez ile 52 yaşındaki Ben Affleck'in arasına giren ikinci kadının ABD'nin ünlü Kennedy ailesinin üyelerinden Kick Kennedy olduğu öne sürüldü. 36 yaşındaki Kick Kennedy, 1963'te uğradığı suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert Kennedy'nin kızı.

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