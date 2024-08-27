Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı

        Mardin'de 3 yaşındaki çocuklarına işkence ettiği iddiasıyla Suriyeli H.A. ile eşi gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.A.'yı ise linçten polis kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:24 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'in Artuklu ilçesinde 3- 4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı öne sürülen Suriyeli H.A. (35) gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre mahallelinin ayakları plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırıldı. Baba H.A.’yı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

        POLİS LİNÇTEN KURTARDI

        Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, Suriyeli madde bağımlısı olduğu ileri sürülen H.A.’nın, henüz ismi öğrenilmeyen 3- 4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

        REKLAM

        Bölgeye gelen ekipler, H.A.’nın yaşadığı evde arama yaptı. Mahallelinin ayakları plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mahalleli, gözaltına alındığı sırada baba H.A.’ya linç girişiminde bulundu. H.A.’yı linçten polis kurtarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ANNE DE GÖZALTINA ALINDI

        Artuklu ilçesinde 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddia edilen Suriyeli H.A.’nın ardından ismi öğrenilmeyen eşi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Mahallelilerden Behçet Kaymaz, çocuğun 2 aydır işkence gördüğünü belirterek, “Çocuğun babası Suriyeli ve madde bağımlısıdır. 2 ay önce bu eve geldiler. 2 aydır bu çocuğa işkence uyguluyorlar. Gözaltına alınan babasının karakolda işkence yaptığını itiraf ettiğini öğrendik. Kendi ağzıyla ‘ben çocuğuma işkence yapıyorum’ demiş. Dün arkadaşlarımla ileride oturuyorduk. Sonra mahalledeki çocuklar yanımıza gelerek, çocuğa işkence yapıldığını söylediler. Biz de hemen eve geldik, kapıyı açan olamayınca kapıyı kırıp içeri girdik. Çocuğu dışarı çıkardık, bitkin düşen çocuğa su ve yemek verdik. Sonra polis memurlarımıza haber verdik. Polis gelerek müdahale etti. Çocuğu hastaneye, anne ve babayı da karakola götürdüler. Hala gözaltındalar. Bizler bu çocuğun devlete teslim edilmesini istiyoruz. Anne ve babasının da büyük bir ceza almasını istiyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #mardin
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Teoman'a sert tepki
        Teoman'a sert tepki
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama
        Habertürk Anasayfa