Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
Mardin'de 3 yaşındaki çocuklarına işkence ettiği iddiasıyla Suriyeli H.A. ile eşi gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.A.'yı ise linçten polis kurtardı
Mardin'in Artuklu ilçesinde 3- 4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı öne sürülen Suriyeli H.A. (35) gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre mahallelinin ayakları plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırıldı. Baba H.A.’yı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.
POLİS LİNÇTEN KURTARDI
Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, Suriyeli madde bağımlısı olduğu ileri sürülen H.A.’nın, henüz ismi öğrenilmeyen 3- 4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen ekipler, H.A.’nın yaşadığı evde arama yaptı. Mahallelinin ayakları plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mahalleli, gözaltına alındığı sırada baba H.A.’ya linç girişiminde bulundu. H.A.’yı linçten polis kurtarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ANNE DE GÖZALTINA ALINDI
Artuklu ilçesinde 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddia edilen Suriyeli H.A.’nın ardından ismi öğrenilmeyen eşi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Mahallelilerden Behçet Kaymaz, çocuğun 2 aydır işkence gördüğünü belirterek, “Çocuğun babası Suriyeli ve madde bağımlısıdır. 2 ay önce bu eve geldiler. 2 aydır bu çocuğa işkence uyguluyorlar. Gözaltına alınan babasının karakolda işkence yaptığını itiraf ettiğini öğrendik. Kendi ağzıyla ‘ben çocuğuma işkence yapıyorum’ demiş. Dün arkadaşlarımla ileride oturuyorduk. Sonra mahalledeki çocuklar yanımıza gelerek, çocuğa işkence yapıldığını söylediler. Biz de hemen eve geldik, kapıyı açan olamayınca kapıyı kırıp içeri girdik. Çocuğu dışarı çıkardık, bitkin düşen çocuğa su ve yemek verdik. Sonra polis memurlarımıza haber verdik. Polis gelerek müdahale etti. Çocuğu hastaneye, anne ve babayı da karakola götürdüler. Hala gözaltındalar. Bizler bu çocuğun devlete teslim edilmesini istiyoruz. Anne ve babasının da büyük bir ceza almasını istiyoruz” dedi.