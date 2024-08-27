Roma sanatında daha önce hiçbir imparatorun aile üyeleriyle bile olsa fiziksel anlamda bu kadar yakın tasvir edilmediğine değinen Gedük, "Roma sanatı ve edebiyatında evliliğin yaygın ikonografik sembolü olan sağ ellerin tokalaşması motifinden türetilmesi olup, siyasi uyumun işareti olarak nitelendirebiliyoruz. Bu panel Tetrarşi Dönemi'ne ait. Roma İmparatorluğunun dört bir köşesinde kullanılmış çeşitli heykel gruplarından 'Tetrarşik kucaklama motifinin' en eski ve en eşsiz örneğidir" ifadesini kullandı.