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        Haberler Gündem Güncel Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!

        İstanbul Bakırköy'de daha önce 4 kişilik bir ailenin hayatını kaybettiği sabıkalı üst geçitte korkunç bir kaza daha meydana geldi. Olayda üst geçide çarpan TIR, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtulurken kazada otobüste bulunan 6 yolcu hafif yaralandı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 27.08.2024 - 12:14 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:37
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        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
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        Bakırköy'de, üst geçide takılan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi. İETT otobüsü de seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Zeynel G. yönetimindeki TIR üst geçide çarparak yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi.

        TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulan otobüs otomobile çarptı. TIR şoförü ve otobüsteki yolcularla birlikte toplam 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis emniyet şeridi çekerek olay yerinde önlem aldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

        AYNI YERDEKİ KAZADA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

        Aynı yerde 12 Mart 2024 tarihinde, Mehmet F.'nin kullandığı kağıt malzeme yüklü TIR, aynı şekilde üst geçide çarparak yanında bulunan otomobilin üzerine devrilmiş, kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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