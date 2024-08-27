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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Young Boys maçı Galatasaray'ın yakın dönemini belirleyecek - Galatasaray Haberleri

        Young Boys maçı Galatasaray'ın yakın dönemini belirleyecek

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'la karşılaşacak olan Galatasaray, kritik bir 90 dakikaya çıkıyor. Sarı-kırmızılıların İsviçre ekibini elemesi ya da Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi birçok şeyi de değiştirecek

        Giriş: 27.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:29
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Young Boys'u bu akşam konuk edecek. Sarı-kırmızılı kulübün yakın geleceği bu 90 dakikayla belirlenecek.

        TRANSFER İÇİN BİLET GEREKİYOR

        TFF Harcama Limiti'nde 2 milyon Euro'nun altında hareket alanı kalan Galatasaray'ın transfer politikası da Young Boys maçına bağlı.

        Sarı-kırmızılılar, İsviçre temsilcisini eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ilk etapta 18,6 milyon Euro'luk katılım payını da kasasına koyacak. Bu gelir kalemiyle birlikte harcama limitinde de hareket alanı açılacak.

        OKAN BURUK'UN ZORLU SINAVI

        Geçen sezonki Kopenhag ve Sparta Prag mağlubiyetlerinin ardından iç sahadaki Fenerbahçe mağlubiyeti ve bu sezon Beşikaş karşısında alınan tarihi hezimet, eleştiri oklarını Okan Buruk'a yöneltti.

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        Galatasaray'daki ilk sezonundaki Başakşehir, Sivasspor, Fenerbahçe gibi kritik virajları başarıyla dönen Buruk'un geçen sezondan devam eden büyük maç performansı, iki sezonluk şampiyonluğa rağmen taraftarın kafasında soru işaretleri doğurdu. Buruk bu gece Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak güven tazelemek istiyor.

        HER MAÇ KASAYI DOLDURACAK

        Kuruluş amacı Türk olmayan takımları yenmek olan Galatasaray, Young Boys'u elemesi halinde prestijini korumakla kalmayacak; aynı zamanda kasasını da dolduracak. Geçen sezonki takım hak ediş toplamı 107 milyon Euro olan sarı-kırmızılılar bu sezon yüksek ücretli oyuncularından bazılarıyla yollarını ayırsa da Şampiyonlar Ligi gelirlerine muhtaç durumda.

        Devler Ligi'nde hiç maç kazanamasa dahi katılım bedeli ve değer sütunu olmak üzere yaklaşık 30 milyon Euro'luk gelirin de sahibi olacak. Bu sezon lig formatına geçilen organizasyonda 8 maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar, maç günü gelirleriyle de kasasını dolduracak.

        Galatasaray söz konusu sekiz müsabakada alacağı puanlarla UEFA gelirlerini de artıracak. Bu sezon performansa dayalı gelir kalemlerini artıran UEFA'nın belirlediği rakamlara göre Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet 2,1 milyon Euro, beraberlik ise 700 bin Euro.

        Ligi 1-8. sıra arasında tamamlayan takımlar 2 milyon Euro, 9-16. sıra arasında tamamlayan takımlar 1 milyon Euro, son 16'ya kalan takımlar 11 milyon Euro kazanacak. Çeyrek finalin ödülü 12,5 milyon Euro, yarı finalin 15, finalin 18,5 şampiyonluğun ise 6,5 milyon Euro.

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