Starmer, Sunak döneminden kalan 40 milyon sterlinlik helikopter sözleşmesini feshedecek

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Muhafazakar Parti lideri, eski başbakan Rishi Sunak tarafından yoğun bir şekilde kullanılan 40 milyon sterlinlik VIP helikopter sözleşmesi, İşçi Partisi lideri ve yeni Başbakan Keir Starmer'in talimatıyla iptal edilecek.

Eski Başbakan Sunak görevdeyken, trenle seyahatin neredeyse aynı hızda olacağı durumlarda bile Southampton, Dover, West Midlands ve Essex'teki etkinliklere gitmek için hükümet tarafından finanse edilen helikopterleri kullanmıştı.

"14 yıllık çürümeyi sona erdireceğiz" Starmer'ın beş yıllık sözleşmeyi yenilememe kararı, İşçi Partisi'nin önceki 14 yıllık Muhafazakar Parti döneminden kopuşunun simgesi olarak düşünülüyor. REKLAM Starmer bugün Downing Street bahçesinde yapacağı konuşmada bu temayı vurgulayacak ve "14 yıllık çürüme ve on yıllık gerilemeyi" sona erdirme sözü verecek. Starmer'ın Birleşik Krallık siyasetinin alışılagelmiş durumundan sıyrılması gerektiğini ve bunu yapacaklarını vurgulayacağı konuşmasında net mesajlar vermesi bekleniyor. Sunak'ın ve bazı Muhafazakar Parti hükümeti üyelerinin kullandığı helikopter, İşçi Partisi tarafından "Birleşik Krallık'ın en pahalı Uber'i" olarak eleştiriliyordu. İşçi Partililere göre helikopter, Muhafazakârların savurganlığının ve ülkenin geri kalanının karşı karşıya olduğu sorunlardan tamamen kopukluğunun bir sembolüydü.