Danla Bilic ile Doğan Alemdar'ın aşk tatili
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma forma giyen Milli kaleci Doğan Alemdar, sakat olduğu için bir süre sahalardan uzak kalacak. Alemdar, bu süre içinde sevgilisi Danla Bilic ile aşka yakın günler geçiriyor
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; milli kaleci Doğan Alemdar ile Danla Bilic, tatil yapmak için Bodrum'a gitti.
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Konakladıkları otelin plajında görüntülenen ikilinin birlikteliği böylelikle tatilde belgelenmiş oldu.
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Danla Bilic, güneşin keyfini çıkarırken Doğan Alemdar, sıcaktan bunalınca bir ara tek başına denize girdi.
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Doğan Alemdar, bir süre yüzdükten sonra sevgilisi Danla Bilic'in yanına güneşlenmeye gitti.
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Şezlongda güneşlenirken bir yandan da sohbet eden ikilinin o anları objektiflere böyle yansıdı.