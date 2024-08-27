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        Haberler Magazin Danla Bilic ile Doğan Alemdar'ın aşk tatili - Magazin haberleri

        Danla Bilic ile Doğan Alemdar'ın aşk tatili

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma forma giyen Milli kaleci Doğan Alemdar, sakat olduğu için bir süre sahalardan uzak kalacak. Alemdar, bu süre içinde sevgilisi Danla Bilic ile aşka yakın günler geçiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 10:32 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:36
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; milli kaleci Doğan Alemdar ile Danla Bilic, tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

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          Konakladıkları otelin plajında görüntülenen ikilinin birlikteliği böylelikle tatilde belgelenmiş oldu.

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          Danla Bilic, güneşin keyfini çıkarırken Doğan Alemdar, sıcaktan bunalınca bir ara tek başına denize girdi.

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          Doğan Alemdar, bir süre yüzdükten sonra sevgilisi Danla Bilic'in yanına güneşlenmeye gitti.

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          Şezlongda güneşlenirken bir yandan da sohbet eden ikilinin o anları objektiflere böyle yansıdı.

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