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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş transferi açıkladı: Felix Uduokhai artık Kara Kartal! - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş transferi açıkladı!

        Beşiktaş, geçen günlerde İstanbul'a gelen stoper Felix Uduokhai'yi transfer ettiğini resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, Uduokhai'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar Augsburg kulübünden kiralandığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 10:03 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:35
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        Beşiktaş transferi açıkladı!
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        Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından savunmasına bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen 26 yaşındaki stoper Felix Uduokhai’yi resmen kadrosuna kattı.

        Yapılan açıklamada, Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar Augsburg kulübünden kiralandığı belirtildi.

        Siyah-beyazlıların açıklamasında "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Felix Uduokhai’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

        2020'de Almanya Milli Takımı'na çağrılan ancak milli formayı giymeyen Uduokhai, Augsburg'dan ayrılmak istemişti. Uduokhai’nin 2025’te sona erecek sözleşmesi nedeniyle, Augsburg için bu yaz son fırsat olmuştu.

        Geçen yıl Napoli’ye transferi son anda gerçekleşmemiş ve sözleşmesini bir yıl uzatmıştı. Uduokhai, geçtiğimiz sezon 2.922 dakika ile 33 maçta forma giyerek Augsburg’un en fazla süre alan ikinci oyuncusu olmuştu. 2019'da Wolfsburg'dan kiralanan oyuncu, bir yıl sonra 7 milyon euro karşılığında kalıcı olarak transfer edilmişti.

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