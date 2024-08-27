Mark Zuckerberg Beyaz Saray'ın Covid-19 içerikleri konusunda baskı yaptığını açıkladı

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Meta CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini pandemi döneminde belirli içerikleri sansürlenmesi için baskı yapmakla suçladı.

Mark Zuckerberg, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan'a yazdığı mektupta, çevrimiçi platformlardaki içerik denetimine ilişkin soruşturmasına yanıt verdi.

Zuckerberg, üst düzey yönetim yetkililerinin şirkete Covid-19 ile ilgili mizah ve hiciv dahil olmak üzere belirli gönderileri sansürlemesi için nasıl baskı yaptığını anlattı.

Meta'nın Biden yönetiminin içeriği sansürleme baskısına boyun eğmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, müdahalenin "yanlış" olduğunu ve tekrar olursa geri adım atmayı planladığını söyledi.

REKLAM Zuckerberg, "Hükümet baskısının yanlış olduğuna inanıyorum ve bu konuda daha açık sözlü olmadığımız için üzgünüm. Böyle bir şey tekrar olursa geri adım atmaya hazırız." dedi. Zuckerberg ayrıca, FBI'ın Rus dezenformasyon operasyonunu kapsamında uyardığı 2020 seçimleri öncesinde New York Post'un Hunter Biden hakkındaki haberine ilişkin içeriği gizlediği için pişmanlık duyduğunu da ifade etti. "O zamandan beri haberin Rus dezenformasyonu olmadığı açıkça ortaya çıktı ve geriye dönüp baktığımızda, haberi küçültmemeliydik" diye yazdı.

BEYAZ SARAY'DAN YANIT Beyaz Saray konuya ilişkin açıklama yaptı. Yönetimin ölümcül bir salgınla karşı karşıya kalındığında kamu sağlığını ve güvenliğini korumak için sorumlu eylemleri teşvik ettiği belirtildi. REKLAM Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bizim pozisyonumuz açık ve tutarlıydı: Teknoloji şirketlerinin ve diğer özel aktörlerin, sundukları bilgiler hakkında bağımsız seçimler yaparken, eylemlerinin Amerikan halkı üzerindeki etkilerini dikkate almaları gerektiğine inanıyoruz."