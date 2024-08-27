Jetskiyle hayata döndürdüler!

Arnavutköy Karaburun Sahili’nde denize giren çocuk dalgaların arasında boğulma tehlikesi yaşadı.

DHA'nın haberine göre çocuğun yanına jetskiyle giden cankurtaranlar, çocuğu alarak sahile çıkardı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cankurtaran ekipleri olay yerine jetskiyle giderek çocuğu kurtardı. Çocuk sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cankurtaranların çocuğu kurtardığı ve sahile çıkarttığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.