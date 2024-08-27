Jetskiyle hayata döndürdüler!
İstanbul Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk jetskiyle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı
Arnavutköy Karaburun Sahili’nde denize giren çocuk dalgaların arasında boğulma tehlikesi yaşadı.
DHA'nın haberine göre çocuğun yanına jetskiyle giden cankurtaranlar, çocuğu alarak sahile çıkardı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
DALGALARIN ARASINDA ÇIRPINMAYA BAŞLADI
Olay, dün akşam saatlerinde Karaburun Sahili’nde yaşandı. Dev dalgalara aldırış etmeden denize giren çocuk kısa süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler sahildeki cankurtaranlara durumu bildirdi.
Cankurtaran ekipleri olay yerine jetskiyle giderek çocuğu kurtardı. Çocuk sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cankurtaranların çocuğu kurtardığı ve sahile çıkarttığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.