Mariah Carey, annesini ve ablasını aynı gün kaybetti

Mariah Carey, tüm dünyada gelmiş geçmiş en başarılı şarkıcılardan birisi olarak kabul ediliyor.

Dünya genelinde 220 milyondan fazla albüm satan Carey, 'All I Want for Christmas Is You' (Noel için tek isteğim sensin) şarkısıyla, tüm zamanların en çok dinlenen Noel şarkısına imza atan kadın şarkıcı oldu.

Fotoğraflar: Shutterstock, Mega, AP, Reuters