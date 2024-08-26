Özcan Deniz'den açıklama: Hayatımdan çıkardım
Özcan Deniz, menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yollarını ayırdı. İş ilişkilerini sonlandıran ağabey - kardeş, yaptıkları göndermeli açıklamalarıyla gündeme geldi
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Özcan Deniz yıllardır menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile iş ilişkisini sonlandırdı.
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"SİZ KAÇ AİLE FERDİ TARAFINDAN İHANETE UĞRADINIZ?"
Ağabey - kardeş manidar paylaşımlarla birbirlerini suçladı.
Özcan Deniz, Sezen Aksu'nun 'Ahdım Olsun' şarkısını eklediği bir hikâyesinde "Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız? Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu? Kaç kişi sizin bir saniyesini bile geri alamayacağınız hayatınızın onlar için boşa harcandığını defalarca size hissettirdi ve hatta balyoz ile kafanıza vura vura ölmenize yok olup gitmenizi istediler. Sırtınızda ekmeğinizi yemiş kaç kişinin hançeri var?" diyerek içini döktü.
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"ÇOĞU İNSANI HAYATIMDAN ÇIKARDIM"
Özcan Deniz, bir sonraki paylaşımında da Sabahattin Ali'nin şu sözünü yayımladı: İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarına üzülmekten daha kolay.
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"STRESE GİRMEK İSTEYEN GİREBİLİR"
Özcan Deniz son paylaşımında da artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etti ve şu cümleleri yazdı: Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir.