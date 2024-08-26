Özcan Deniz'den açıklama: Hayatımdan çıkardım

"SİZ KAÇ AİLE FERDİ TARAFINDAN İHANETE UĞRADINIZ?"

Ağabey - kardeş manidar paylaşımlarla birbirlerini suçladı.

Özcan Deniz, Sezen Aksu'nun 'Ahdım Olsun' şarkısını eklediği bir hikâyesinde "Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız? Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu? Kaç kişi sizin bir saniyesini bile geri alamayacağınız hayatınızın onlar için boşa harcandığını defalarca size hissettirdi ve hatta balyoz ile kafanıza vura vura ölmenize yok olup gitmenizi istediler. Sırtınızda ekmeğinizi yemiş kaç kişinin hançeri var?" diyerek içini döktü.