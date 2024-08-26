Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
Adana'da 60 yaşındaki Bilal Arkın, indiği kuyudan çıkamayınca 60 yaşındaki Eyüp Bircan yardım etmek istedi. Ancak iki kişide kuyudan çıkamadı boğularak yaşamlarını yitirdiler
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Adana'nın Feke ilçesinde indiği kuyuda su pompasının egzoz gazından etkilenen Bilal Arkın (60) ile onu kurtarmak isteyen Eyüp Bircan (60), düştükleri suda boğuldu.
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Olay, öğle saatlerinde Feke ilçesi Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya su pompası yerleştiren Bilal Arkın ile arkadaşı Eyüp Bircan, bahçeyi suladı.
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Arkın, pompayı çıkarmak için kuyuya indi. Arkın bir süre sonra içerideki egzoz dumanından etkilenince Eyüp Bircan da yanına indi. Ancak gazdan etkilinin iki arkadaş suya düşüp boğuldu.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kuyuya indi.
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Arkın ile Bircan'ın cesedinin çıkartılması için çalışma başlatıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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