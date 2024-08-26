Avokado hakkında 10 ilginç bilgi: Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!

3. BAZI AVOKADOLAR ÇEKİRDEKSİZDİR!

Çekirdeksiz avokadolar cukes veya kokteyl avokado olarak adlandırılır, ancak bunlar belirli bir çeşit değildir. Bunun yerine, Ettinger ve Fuerte gibi bazı avokado çeşitlerinde biyolojik bir kusurun sonucu olarak ortaya çıkarlar.