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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Gürültü kavgası can aldı! | Son dakika haberleri

        Gürültü kavgası can aldı!

        İstanbul'un Şişli ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavga can aldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 19:23 Güncelleme: 26.08.2024 - 19:23
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        Gürültü kavgası can aldı!
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        Şişli'de gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, dün Kuştepe Mahallesi'ndeki evinden İsmet Sezişli, sokakta gürültü çıkardıkları gerekçesiyle bir grubu uyardı.

        Gruptakilerden E.C.E'nin bağırarak karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı.

        İkili arasındaki tartışmanın büyümesiyle Sezişli, silahıyla sokağa inerken, E.C.E. de evinden pompalı tüfeğini aldı.

        Birbirlerine silah ve pompalı tüfekle ateş açan E.C.E. ile Sezişli çıkan çatışmada yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Sezişli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

        Kendi imkanlarıyla hastaneye giden E.C.E'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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