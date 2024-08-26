Şişli'de gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün Kuştepe Mahallesi'ndeki evinden İsmet Sezişli, sokakta gürültü çıkardıkları gerekçesiyle bir grubu uyardı.

Gruptakilerden E.C.E'nin bağırarak karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Birbirlerine silah ve pompalı tüfekle ateş açan E.C.E. ile Sezişli çıkan çatışmada yaralandı.

Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Sezişli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden E.C.E'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.