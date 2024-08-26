10 milyondan 500 milyon TL'ye uzandı! Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarını Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: İstanbul’da inşaat mühendisi olarak çalışan A.T. internette gezinirken yatırım vaadinde bulunan bir site gördü. Siteye kaydını yaptırdıktan kısa bir süre sonra telefonu çaldı.

Arayan kişi kendini yatırım uzmanı olarak tanıttı. Yaptıklarının yasal bir işlem olduğunu söyleyen kişi, istediği zaman yatırımcının parasını geri çekebileceğini söyledi. Yüksek kâr vaadinde bulunarak A.T.’yle kullanıcı sözleşmesi imzaladı. A.T. hem banka hesabından hem de kripto para hesabından sözde yatırımcılara para gönderdi.

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2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Bir süre sonra dolandırıcılar, imzaladığı sözleşme gereği daha fazla para yatırması gerektiğini aksi takdirde yatırdığı parayı da kaybedeceğini söyledi. A.T. toplamda şüphelilere 9 milyon 602 bin 300 lira para gönderdi. Bir süre sonra parasını geri çekmek isteyen A.T. telefondaki kişilerin kendisini oyaladığını fark etti. Dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Şikayet üzerine savcılık şüphelilerin telefon numaralarını, banka hesaplarını titizlikle inceledi. Gerekli deliller toplandıktan sonra Mersin ve Giresun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ FİRARİ Operasyonda 4 kişi yakalanırken, 4 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları birbirlerini tanımadığını iddia etti, fakat onları telefon konuşmaları ile bankadan çektikleri paralar ele verdi. MASAK raporlarını ve HTS kayıtlarını dikkate alan savcılık, A.T.’nin dolandırılmasıyla ilgili 8 şüpheli hakkında “Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık” suçundan 16 yıl 8’er ay hapis cezası istemiyle dava açtı. 3’ü tutuklu 5’i firari 8 sanık önümüzdeki günlerde Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. 500 MİLYONUN ÜZERİNDE PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde 9 paravan şirket üzerinden onlarca vatandaştan 500 milyon liranın üzerinde para toplandığı ve söz konusu paranın da Karabağ’daki kripto para borsalarına gönderildiği belirlendi. Onlarca vatandaşın dolandırılmasıyla ilgili ise diğer adliyelerde birçok soruşturma devam ettiği öğrenildi.