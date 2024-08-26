CHIA

Bu tohumlar, ağırlıkça yaklaşık yüzde 28 oranında lif içeren mevcut en yoğun lifli gıdalardan biridir. Sadece 28 g lif içerir. Chia'daki çözünmeyen lif, su ile karıştırıldığında bağırsakta bir jel oluşturarak dışkının yumuşamasına ve geçmesine yardımcı olur. Chia ayrıca ağırlığının 12 katına kadar su emebilir, bu da dışkıya hacim kazandırmaya yardımcı olur.