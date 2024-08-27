Avustralya'da çalışanlara "işten kopma hakkı"

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Avustralya'da yürürlüğe giren yeni yasayla çalışanlar mesai saatleri dışında iş ile ilgili e-postalara ve aramalara yanıt vermeme yani "işten kopma hakkı"na kavuştu.

Pazartesi günü yürürlüğe giren yeni uygulama, çalışanların çoğu durumda iş saatleri dışında işverenlerinden gelen mesajları okumayı veya yanıtlamayı reddettikleri için cezalandırılamayacağı anlamına geliyor.

Uygulamanın destekçileri, yasanın çalışanların kişisel hayatlarına yapılan müdahaleyi durduracağını söylüyor: bu eğilim, pandemi döneminde evden çalışmayla birlikte ev ile iş hayatını dengesinin altüst edilmesiyle hız kazandı.

REKLAM Avustralya Enstitüsü'nün geçen yıl yaptığı bir ankete göre, Avustralyalılar 2023'te ortalama 281 saat ücretsiz fazla mesai yaptı ve bu çalışmanın parasal değeri 130 milyar Avustralya doları olarak tahmin edildi. Diğer yandan, İngiltere de geçen hafta çalışan işten kopma hakkını tanımaya hazırlandığını duyurmuştu. *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.