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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Diplomasi trafiğinde yeni adım: Ankara formatı | Son dakika haberleri

        Diplomasi trafiğinde yeni adım: Ankara formatı

        Ankara, bir süredir sorun yaşanan ülkelerle normalleşmeye yönelik önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda tüm ülkeler için uygulanan bir format hayata geçirildi. Peki, normalleşmede "Ankara formatı" nasıl uygulanıyor? Suriye ile ilgili süreçte nasıl işleyecek?

        Giriş: 27.08.2024 - 07:23 Güncelleme: 27.08.2024 - 07:23
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        Diplomasi trafiğinde yeni adım: Ankara formatı
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        Ankara bir süredir sorun yaşadığı tüm ülkeler için bir formatı hayata geçirdi. Bu format birçok ülke ile ilişkilerin düzeltilmesinde de kullanıldı.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre sorun yaşanan ülke ile önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkan Yardımcısı mevkidaşı ile görüşme gerçekleştiriliyor. Ardından Türkiye ve ilgili ülkenin istihbarat başkanları tarafından temas sağlanıyor. İlerleme sağlandığında ise bakanlıklar düzeyinde görüşmeler başlıyor. Anlaşmaya varılması durumunda ise liderler bir araya geliyor. O temas trafiğinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için "Ankara formatı” geliştirilip, birçok ülke ile ilişkilerin düzeltilmesinde devreye girdi.

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        SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

        Merak edilen ise Ankara'nın formatının Suriye ile normalleşme sürecinde nasıl işleyeceği...

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Suriye’deki aktörler de göz önünde bulundurularak, Suriye görüşmeleri Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’den oluşan 4’lü görüşmelere bağlanmıştı. Ancak istihbarat düzeyindeki görüşmeler bir yıldır yapılmıyordu.

        Son dönemdeki gelişmeler ışığında, ön şartsız masaya oturulması konusundaki kararlılık taraflarca kabul görmeye devam ederse ilk toplantının yapılması gündemde.

        MOSKOVA "NORMALLEŞME SÜRECİNDE" ROL ALMAK İSTİYOR

        Rusya’nın bu konuda adım atılması konusundaki isteği de önemli faktörlerden birisi.

        Türkiye-Suriye normalleşme sürecinde diğer ülkelerde uygulanan format gibi dört ülkenin konuyla ilgili istihbarat başkan yardımcılarının bir araya gelmesi ilk adım olacak.

        Rusya’nın sürece bakışı açısı da Ankara-Şam hattında normalleşme döneminin başlaması. Moskova; Putin ve Zelenskyi’ye ev sahipliği yapan Türkiye ve Suriye için bir anlamda aynı rolü oynamak istiyor.

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