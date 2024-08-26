Sergio Oliveira için flaş transfer iddiası!
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira hakkında Yunan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Galatasaray'ın gözden çıkardığı Sergio Oliveira için Yunan basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
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Sport24'te yer alan habere göre; Portekizli orta saha, Yunanistan'ın dev kulüplerinden Panathinaikos ile anlaştı.
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Panathinaikos'un Oliveira için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
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Yeşil Yoncalar'ın görüşmeleri mutlu sonla noktalayıp transferi kısa süre içinde resmen açıklamayı planladığı vurgulandı.